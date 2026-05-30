Parçalı Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.05.2026 14:04

İstanbul'un Fethine 1453 hatimle manevi selam

İletişim Başkanlığı himayesinde; Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle "İstanbul'un Fethinden Türkiye Yüzyılı'na: 1453 Genç Hafız 1453 Hatm-i Şerif" programı düzenlendi.

İstanbul'un Fethine 1453 hatimle manevi selam
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü vesilesiyle fetih ruhunu ve tarihi mirası vatandaşlarla buluşturmak amacıyla İstanbul'un çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak kültürel ve görsel etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliklerle tarihi hafızanın güçlendirilmesi ve İstanbul'un fethine ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Program kapsamında, Cuma namazından önce Fatih Camisi'nde, İstanbul'un fethinin 573. yılına ithafen "İstanbul'un Fethinden Türkiye Yüzyılı'na: 1453 Genç Hafız 1453 Hatm-i Şerif" dua programı gerçekleştirildi.

İstanbul'un Fethine 1453 hatimle manevi selam

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve hatim dualarıyla fetih ruhunun manevi iklimi yeniden ihya edilirken, ecdadın aziz mirası dualarla yad edildi.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma yarışmalarında Türkiye ve dünya dereceleri elde etmiş imam hatip lisesi öğrencileri ile hafızlar; tilavetleri, ilahileri ve dualarıyla gönüllere hitap ederek manevi atmosferi daha da derinleştirdi.

İstanbul'un Fethine 1453 hatimle manevi selam

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlarla program sona erdi.

Program ile İstanbul'un fethinin tarihi, manevi ve medeniyet boyutunun geniş kitlelere aktarılması; genç nesillerin fetih ruhu, tarih bilinci ve Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında bilinçlendirilmesi hedeflendi.

ETİKETLER
İstanbul'un Fethi
Sıradaki Haber
Rize'de istinat duvarı yıkıldı, mahalle ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:36
İran: Son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve izniyle Hürmüz Boğazı'ndan 20 gemi geçti
16:33
İranlı yetkili: Rusya ve Çin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde özel koşullardan yararlanacak
16:32
Yılanı vurmak isterken 5 kişiyi yaraladı
16:24
Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran'da düzenlenecek
16:27
DSÖ’den Ebola salgınında alarm seviyesini yükseltti: Ölüm oranı yüzde 50'ye ulaştı
16:18
Tekirdağ'da ağır tonajlı araçlara İstanbul yönü kısıtlaması
İstanbul Boğazı'nın turkuaz görüntüsü görenleri mest ediyor
İstanbul Boğazı'nın turkuaz görüntüsü görenleri mest ediyor
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ