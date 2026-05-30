Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de çalışmalara başladı.
Kılıçdaroğlu, saat 12.40'ta Çukurambar'daki evinden çıktı.
Evinin önünde bekleyen ve kendisini alkışlayan partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu, makam aracına binerek konutundan ayrıldı.
Saat 12.50'de genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganıyla karşılandı ve partililer tarafından makam aracına karanfil bırakıldı.
Parti otoparkından giriş yapmasının ardından 12. katta bulunan makam odasına geçti.