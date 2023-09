TBMM Sanayi Komisyonu'ndan T10X'e tam not

Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve komisyon üyesi milletvekilleri, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan brifing aldı, fabrikada incelemelerde bulundu, ardından da Togg'un direksiyonuna geçti. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle vekillerden tam not aldı.

Togg Teknoloji Kampüsü’ndeki gövde, boya, montaj ve batarya olmak üzere dört ayrı bölümde üretim aşamaları hakkında bilgi alan heyete, Gürcan Karakaş, mobilite ekosistemi, teknolojideki gelişmeler ve vizyonu içeren bir sunum yaptı.

Sunumun ardından Varank ve beraberindekiler, Togg Teknoloji Kampüsü'nde üretim aşamalarını inceledi. Milletvekilleri daha sonra yerleşkedeki pistte direksiyon başına geçerek Togg T10X'i test etti.

Komisyon Başkanı Varank, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, komisyonda yer alan iktidar ve muhalefet partilerinden milletvekillerinin bu geziye katıldığını söyledi.

"Adeta sıfırdan bir marka olarak ortaya çıkmış bir proje"

Togg'un, Türkiye'nin gurur projesi olduğunu vurgulayan Varank, "Değişen ve dönüşen mobilite sektöründe Türkiye'nin 'Ben de varım' dediği önemli bir proje. Sıfırdan geliştirilmiş, adeta sıfırdan bir marka olarak ortaya çıkmış bir proje. Böyle önemli bir projenin geldiği aşamayı görmek, üretim tesislerini incelemek hem de Türkiye'nin bu alandaki vizyonu hakkında bilgi almak üzere kampüsü ziyaret ettik." dedi.

Varank, Togg'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin kalkınmasına yönelik ifade ettiği "yatırım, üretim, istihdam ve ihracat" formülüne uygun çok önemli bir proje olduğunu dile getirdi.

"Şu anda üretimler devam ediyor"

Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nün temellerinin atılmasından üretime geçişine kadar her evresinde Türkiye'den bu işe ilgi duyan emekçilerinden mühendislerine kadar herkesin büyük bir gayretinin olduğunu anlatan Varank, "Bizler de tabii hem Bakanlık olarak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu projenin önemini bildiğimiz için elimizden gelen desteği vermiş olduk. Şu anda üretimler devam ediyor. Gürcan Bey, 2023 sonuna kadar bu yıl için hedeflenmiş olan 28 bin adet aracın üretimini tamamlayıp teslimatı gerçekleştireceklerini ifade etti. Biz de bu işin takipçisi olacağız." diye konuştu.

"Bir gurur projesi"

Milletvekillerinin aracı deneyimlediğini kaydeden Varank, "Gerçekten sürüşüyle, teknolojisiyle, aynı zamanda üretim tesisleriyle bir gurur projesi. Bu işte emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ve bunun gibi Türkiye'yi kalkındıracak yatırımlarda TBMM Sanayi Komisyonu olarak biz de elimizden gelen ne gayret varsa bunu göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Gürcan Karakaş ise işi bilen, işlerini anlayan ve işin değerini birlikte ileriye taşıyacakları bir grupla beraber olduklarını belirterek, konuklara geldikleri ve kendilerine zaman ayırdıkları için teşekkürlerini sundu.

"İnanılmaz güzel, başarılı ve keyifliydi"

Heyette yer alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Togg Teknoloji Kampüsü'nün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldığını anımsattı.

Komisyon Başkanı Varank'ın davetiyle kampüsü ziyaret etme imkanı bulduklarını dile getiren Akbaşoğlu, "Test sürüşünü beraber yaptık. Özellikle 18 derecelik yokuşta tam ortasında durduk ve bir milim geri kaymadan araç hafif bir gaza basmakla yavaşça ve sizi en ufak bir güvensizlik sendromuna sokmadan çok güzel bir şekilde yol almaya başladı. Bu deneyim, her türlü zeminde bizi güvenli bir sürüş konforunun beklediği kanaatimizi pekiştirmiş oldu. Türkiye'nin hem geleceği hem de umudu olan bir ekosistem olarak karşımızda duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendimi bir an yerde değil aslında bir uçağın içinde gibi hissettim"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da test sürüşünün ardından yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Gaza dokunduğunuz andan itibaren hiç ses hissetmeden, hiçbir sarsıntı hissetmeden çok hızlı bir şekilde 100 kilometre hıza ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Kendimi bir an yerde değil aslında bir uçağın içinde gibi hissettim ki uçaktaki kadar sarsılmadan o hıza ulaştım. İnanılmaz güzel, başarılı ve keyifliydi. Farklı zeminlerde sürüş testi yaptık. Bunların hepsi çok güzel ve başarılı. Bir cihazla, bir araçla çok keyifli bir yolculuk hissi veriyor."

"Gurur verici bir şey"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, özel sektörün yaptığı, devletin de desteklediği önemli bir yatırımı ziyaret ettiklerini belirtti.

Yerli yatırımcının, yan sanayinin desteklenmesinin önemine işaret eden Şevkin, şunları anlattı:

"Yerli ve milli yatırımlara hiçbir zaman karşı duruşumuz yok ancak bunun tüm sektörlerde ve tüm bu yatırım yapmak isteyen kesimler için eşit şekilde dağıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Sivil kullanıcıların değil tüm devlet kurumlarında makam aracı olarak kullanılmasını da önemsiyoruz. Açıkçası ilk defa bineceğim. Tabii gurur verici bir şey. Milli bir otomobilimizin olması elbette önemli. Dediğim gibi ama bu sektörel bazda her alanda bu yatırımcının teşvik edilmesi ve eşit olarak teşvik edilmesinin önemli olduğunu söylemek istiyorum.

Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor ama bunun elbette ki sektörel bağlamda baktığımız zaman 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Çünkü bu Türkiye'ye mal olmuş bir şey ve o şekilde de devam etmeli. Siyaset malzemesi yapılmamalı hiçbir zaman. Bu bağlamda da bütün farklı sektörlerde girişimcilere de benzer şekilde desteklemeler yapılırsa Türkiye'de iyi şeyler yapılabileceği ortada.

Üretimle alakalı konuların her geçen gün geliştirildiği brifingde anlatıldı. AR-GE çalışmalarının sürdüğünü gördük. Üretim bantlarının da burada geliştirildiğini gördük. 3 binin üzerinde çalışanın ve 800 civarında da mühendisin olduğu ifade edildi. Umuyorum hem ülkemize hem milletimize faydalı üretimler olsun. Biz mutlaka ülkemize katma değer katan yatırımların faydalı olduğunu düşünüyoruz. Reel anlamda da diğer sektörlerin de benzer şekilde devlet tarafından desteklenmesi ve mümkünse sadece seçim alanlarında değil şu anda 156 bini bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz."

"Gururla izliyoruz, inşallah daha da büyür"

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ise TOBB'da görev yaptığını ifade ederek, daha önce Togg'u deneyimlediğini bildirdi.

Togg'un ne kadar ilerlediğini görmekten dolayı mutlu olduğuna dikkati çeken Ateş, şöyle devam etti:

"Bunlar stratejik ürünler. Cari açığın azaltılmasına büyük olumlu katkısı olan ürünler. Bu stratejik ürünlerin imalatlarının yerel olarak yapılması, Türk malı olması bizler için çok gurur verici. Güzel bir girişim bunlar gibi daha çok girişimler olacağına inanıyoruz. Bu sürdürülebilir olması gerekir. Bunlar da hiçbir siyasetin malzemesi olmamalı. Bu ülkenin bir girişimi diye addediyoruz. Böyle girişimlerin de artarak devam etmesini canı gönülden isteriz. Biz de her zaman destekçisiyiz."

Ateş, bu ziyaretinde yeni yatırımları da görme imkanı bulduğunu kaydederek, "Gururla izliyoruz, inşallah daha da büyür. Daha bunun gibi Türkiye’de daha değişik yerlerde de stratejik yatırımlarımız olur. Cari açığımıza faydası olan bütün yatırımların yanındayız. Bütün yatırımcıların yanındayız." dedi.

"Bu gibi projeleri desteklememek mümkün değil"

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, iş dünyasından geldiğini, otomotiv sektörünün içinde olduğunu vurguladı.

Togg projesinin önemine işaret eden Dinçer, şöyle konuştu:

"Hakikaten ülkemize mal olmuş, milli değeri olan bir proje bu. Yani bu gibi projeleri desteklememek mümkün değil. Şimdi böyle güzel bir tesis ülkemize kazandırılmış. Biz bunun hiçbir zaman karşısında olmayız, her zaman destekleriz. Çünkü ülkeye girecek her kuruş bizim gayrisafi milli hasılamızı yükseltecektir. Üretmeden biz bu ülkeyi büyütemeyiz. Dolayısıyla üretmemiz lazım. Üretmek için de bu tür yatırımları her zaman desteklemek lazım ama altını çiziyorum bunlar bizim milli değerlerimiz bunlar siyasi malzeme olmasın."

Teknik inceleme gezisine, komisyonun AK Parti'li üyeleri Şahin Tin, Cevahir Uzkurt, Faruk Aytek, Yusuf Ziya Aldatmaz, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bayram Şenocak ve Mustafa Hakan Özer, CHP'li üye Nail Çiler, İYİ Partili üye İdris Nebi Hatipoğlu'nun yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Osman Mesten ve Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Togg'un yıllık üretim kapasitesinin 2026'da 100 bin adede çıkarılması hedefleniyor

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, bu yıl içinde seri üretim bandından çıkarak sahipleriyle buluşmaya başladı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait olan Togg'un T10X modeli, iki farklı donanım ve batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunuldu.

314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olan Togg, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. "Gemlik", "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" renklerinde satışa çıkartılan Togg'da Trumore adında bulut temelli, kullanıma hazır, talep anında hizmet veren bir yazılım uygulama altyapısı bulunuyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175 bin araç olarak belirlendi. 2032 sonuna kadar 1 milyon üretim hedefi bulunan Togg, bu yıl 28 bin adet üretilecek. 2026'da yeni model akıllı cihazların ürün ailesine katılmasıyla birlikte kapasite yıllık 100 bin adede ulaşacak.

Togg'un enerji devi Farasis Energy ortaklığında kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki Batarya Teknoloji binasında Togg akıllı cihazları için batarya modül ve paketlerinin üretimini yapıyor. Siro, 2024 yılı sonunda üretimine Togg Teknoloji Kampüsü'nün yanındaki yeni tesisinde devam edecek. 2035 yılına kadar 50 GWs üretim yapma hedefiyle yola çıkan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyet haklarına sahip olacak.

Trugo 81 ilin tamamında elektrikli araç kullanıcılarıyla buluşuyor

Togg'un yüzde 100 sahip olduğu yüksek hızlı şarj ağı Trugo da 81 ilin tamamında elektrikli araç kullanıcılarıyla buluşuyor. Trugo, 81 ilde 180 kW’nin üzerinde 272 yüksek hızlı şarj cihazı ve 544 soket ile kullanıcılara kesintisiz ve konforlu bir şarj deneyimi hizmeti sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2022'de resmi açılışı yapılan Togg Teknoloji Kampüsü, gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra Prototip Geliştirme ve Test Merkezini de içinde barındırıyor. Üretim hatlarında toplam 250 robotun çalıştığı kampüs, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip.

1,6 kilometre uzunluğunda test pisti olan kampüsün inşaatında 9 bin kişi görev aldı. Togg'da şu anda 3 bin 250'yi aşkın kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 26'sını kadınlar oluşturuyor. Kampüsteki üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam istihdam 4 bin 300 kişi olacak.