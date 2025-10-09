Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.10.2025 16:50

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştayda üyeliği için 10 aday belirledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için 10 aday belirledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştayda üyeliği için 10 aday belirledi

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında basına kapalı olarak toplanan komisyon, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından 8, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından 12 olmak üzere toplam 20 isim arasından 10 aday seçti.

Sayıştay meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın ve Eşref Edip Çiçekli ile Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen Ertan Erüz, Muammer Çolak, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran'ı aday olarak belirledi.

TBMM Genel Kurulu, bu adaylardan 5'ini Sayıştay üyesi olarak seçecek.

ETİKETLER
Sayıştay TBMM
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan Üçlü Danışma Kurulu paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:05
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 400 bin liraya geriledi
16:55
İletişim Başkanı Duran'dan sanatçı Niyazi Sayın için taziye mesajı
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti
16:50
Bakan Işıkhan Üçlü Danışma Kurulu paylaşımı
16:44
Türkiye'den Gazze'ye 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi ulaştırıldı
17:04
Türkiye, uygun maliyetli enerji arzı için yatırımlara devam edecek
Filistinliler, Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes duyurusunu coşkuyla karşıladı
Filistinliler, Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes duyurusunu coşkuyla karşıladı
FOTO FOKUS
Köpeği tarafından ısırılan kişi yaralandı: O anlar kamerada
Köpeği tarafından ısırılan kişi yaralandı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ