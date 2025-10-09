Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
Gündem
09.10.2025 16:49

Bakan Işıkhan Üçlü Danışma Kurulu paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak sendikal hakların daha geniş tabana yayılmasına, çağımızın gerekliliği olarak dijital dönüşümün tamamlanmasına ve bu sayede kurumsal etkinliğin artırılmasına önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan Üçlü Danışma Kurulu paylaşımı

Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Üçlü Danışma Kurulu toplantısını "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla düzenlediklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak sendikal hakların daha geniş tabana yayılmasına, çağımızın gerekliliği olarak dijital dönüşümün tamamlanmasına ve bu sayede kurumsal etkinliğin artırılmasına önem veriyoruz. Toplantımızın bu amaçlarımıza yol göstereceğine, istişare mekanizmalarımızı güçlendireceğine ve ülkemizin çalışma hayatına katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum."

