TBMM, 2,5 aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap etti

Şentop'un sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın eşliğinde Genel Kurul Salonu'na geldi.

Genel Kurulda bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

AK Parti, MHP ve İyi Parti milletvekilleri Erdoğan'ı ayakta, CHP ve HDP'li milletvekilleri ise oturarak karşıladı.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener locadan takip etti

Liderlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan salonda hazır bulundu.

Milletvekili olmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise resmi erkan locasından toplantıyı takip etti.

[Fotoğraf: AA]

Genel Kurul toplantısını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Bakanlar Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin ile yabancı misyon temsilcileri de izledi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasının ardından, salondan alkışlarla uğurlandı.

Şentop, Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasından sonra birleşime ara verdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer yemin etti

Aradan sonra birleşimi açan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanlığının, Milli Eğitim Bakanlığına atama yapılmasına ilişkin tezkeresini okuttu.

Bilgiç, tezkerenin okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i, Genel Kurul Salonu'na davet etti. Özer, Genel Kurulda yemin etti.

Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer ve kızı Zeynep Özer, yemini izleyici locasından takip etti.

Meclis Genel Kurulu 5 Ekim'de toplanacak

Bilgiç, alınan karar doğrultusunda, birleşimi, 5 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrılmadan önce Başkanlık Divanının arkasındaki bölümde, TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve bakanlar ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meclis'ten ayrılışına Şentop ve Bahçeli de eşlik etti.