Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla, Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/tuKb3HSuMP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2021
Öte yandan, güvenlik kaynakları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
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