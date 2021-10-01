Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/tuKb3HSuMP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2021

Öte yandan, güvenlik kaynakları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.