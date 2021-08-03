TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini, valilerle, belediye başkanlarıyla ve ilgili birimlerle görüşmeler yaparak bilgi aldıklarını belirtti.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, İçişleri Bakanlığı ve istihbarat örgütlerinin çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü belirten Şentop, "Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki Devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu kaydeden Şentop, "Bütün kurumlarımızla, ormancılarımızla, itfaiye ekiplerimizle ve milletimizle bu hadisenin de üstesinden geliriz. Yangınların söndürülmesinde canları pahasına görev alan herkese minnetlerimi sunuyor, çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, yarın TBMM Tarım ve Orman Komisyonunda üyesi bulunan tüm partilerin temsilcilerinden heyetin, yangınların gerçekleştiği mahallelerde incelemelerde bulunacağı bilgisini de paylaştı.

"Biz her zorluğun üstesinden geliriz"

Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmenin, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamanın devletin görevi olduğunu kaydeden Şentop, şöyle devam etti:

"Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. Devletimiz takibini yapmakta tereddüt etmez. Biz her zorluğun üstesinden geliriz, her zorluğun altından milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kalkarız. Bizim için milletimizin hiçbir ferdine zarar gelmemesi her şeyden önemlidir.

Yangınlarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kedi ve köpeklerden kuşlara, kaplumbağalardan böceklere kadar yangında zarar gören tüm canlılar için üzüntüm sonsuz."

"Yangın bölgeleri yine eskisi gibi dünyanın en güzel, en yeşil yerleri olacaktır"

Milli afetlerde toplumun tüm kesimlerine düşenin birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışanlara destek olmak olduğunu belirten Şentop, milletin zor zamanlarda kenetlenmeyi ve sağduyulu olmayı bildiğini vurguladı.

Şentop, "Milletimiz şundan emin olsun ki, ne kadar zaman alırsa alsın ne kadar zor olursa olsun yangın bölgeleri yine eskisi gibi dünyanın en güzel, en yeşil yerleri olacaktır. Cennet vatanımızdaki her bir ağaç, bir kuş, bir arı milletimizin her bir ferdinindir. An itibariyle ülkemizde ya da dünyanın başka bir yerinde sürmekte olan yangınlar yüreğimizi de yakmaktadır. Milletimiz, bu musibetin üstesinden geleceğimizden emin olsun. Vatanımıza, milletimize geçmiş olsun." dedi.