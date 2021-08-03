Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2013'ten bugüne, deprem, yangın, sel gibi afet ve terör saldırılarını da içeren toplam 148 afet ve acil durumda, psikolog, psikolojik danışman, sosyolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimciden oluşan ekiplerin var gücüyle çalıştığını belirtti.

"2013 yılından bu yana meydana gelen afet ve acil durumlarda uzman personelimiz ile 542 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik." bilgisini aktaran Yanık, 2021 yılında da 11 afet ve acil durumda 765 personelle 6 bin 168 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladıklarını kaydetti.

Bu yıl psikososyal destek verilen afet ve acil durumlar arasında, 14-22 Temmuz'daki Rize ve Artvin sel felaketi, 28 Temmuz'daki Antalya, Adana, Osmaniye, Kayseri ve Mersin'deki orman yangınları ile 29 Temmuz'daki Muğla orman yangını yer alıyor.