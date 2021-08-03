Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçeli: Türkiye planlı bir kaos sürecine sokulmak isteniyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sosyal medya hesaplarından yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme taşınması Türkiye’yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmeli.
Yazılı açıklama yapan Bahçeli, "Görülüyor ki, Türkiye’nin planlı bir kaos sürecine sokularak toplumsal mukavemetinin zayıflaması, sosyal ve ekonomik direncinin zaafa uğraması hedeflenmektedir
Ayrıntılar geliyor...
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