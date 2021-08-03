Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla ve Antalya'da 869 kişinin tedavisi tamamlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla’daki orman yangınları nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi edilen 271 hastanın, Antalya’da ise 598 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Koca, Antalya ve Muğla yangınlarında tedavi görenlerle ilgili son rakamları sosyal medya hesabından paylaştı.
Koca, Muğla’daki orman yangınları nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi edilen 271 hastanın, taburcu edildiğini 36 hastanın ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
Koca, Antalya’da ise 598 hastanın taburcu edildiğini belirtti. Kentte tedavisi devam eden 11 hasta bulunuyor.
Koca, Muğla’da 1 Antalya’da ise 7 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.
Koca, Antalya’da 34 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyonelinin, Muğla’da ise 44 ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyonelinin sahada olduğunu belirtti.
Etiketler: Fahrettin Koca Orman Yangını
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