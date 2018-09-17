TBMM Başkanı Yıldırım: Değerlerinize yabancılaşırsanız öğrendiğiniz ilmin hiçbir faydası olmaz

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Çekmeköy'deki Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışında konuştu.

Yıldırım, "Öğrencilerimiz başta olmak üzere, buradan bütün ülkeye, Türkiye'nin her köşesindeki okullara bir çağrı yapıyorum: Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım. Sınıflarımızı, koridorlarımızı, bahçelerimizi, okullarımızın etrafını pırıl pırıl yapalım" dedi.

"Değerlerinize yabancılaşırsanız öğrendiğiniz ilmin hiçbir faydası olmaz"

TBMM Başkanı Yıldırım, "Ahlakın üzerine inşa edilmemiş bir eğitim sisteminin geçerli olacağına inanmıyoruz. Her şeyi öğrenebilirsiniz ama değerlerinize yabancılaşırsanız, kimliğinizi, benliğinizi muhafaza edemezseniz, öğrendiğiniz ilmin hiçbir faydası olmaz" diye konuştu.

"Eğitim, bizim milli davamız"

"Eğitim, bizim milli davamızdır. En güçlü savunma yetişmiş insan gücüdür, anlayışını benimsiyoruz" ifadelerini kullanan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Birlikte Türkiye olursak bize hiç kimse zarar veremez"

"Herkes emin olsun, eğer birbirimizi daha çok seversek, daha çok birlik olursak, kardeş olursak, birlikte Türkiye olursak, bize hiç kimse zarar veremez."

"Milli hisleri güçlü nesiller geleceğin en başarılı nesilleri olacaktır"

TBMM Başkanı, çocuklar ve gençlerin bilgi toplumunun ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Çocuklarımız, gençlerimiz, yarınların ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı hale gelmelidir. Ancak bunu yaparken kendi ruh kökümüzden asla kopamayız. Maneviyatı tam, milli hisleri güçlü nesiller geleceğin en başarılı nesilleri olacaktır. İçine kapanık değil, evlatlarımız dışa dönük olmalıdır. İnanç ve kültür değerlerimizle çatışmadan, aklın ve bilginin ışığında gelecek hedeflere yürümelidir. Bizler onların, yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri ortamı hazırlamakla mükellefiz. Bunu yaptığmız takdirde ne istiklal ne istikbal ne istikrar kaygımız olmaz."

"Çocuklarımızı daha iyi yetiştirirsek sesimizi dünyaya daha gür ulaştırırız"

Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer çocuk ve gençlerimizi daha iyi yetiştirirsek, kendimize inanırsak, güvenirsek, sesimizi dünyaya daha gür bir şekilde ulaştırırız. Başarmanın şartı inanmaktır. Bizler inanıyoruz, o halde başaracağız. Unutmayın, sadece vazgeçenler kaybeder. İnat edeceğiz, ısrar edeceğiz, mutlaka başaracağız."

Kaynak: AA