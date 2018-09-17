Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: Türkiye'nin düşmanı Azerbaycan'ın da düşmanıdır

Hatay Belen'de, Azerbaycan Caddesi ve Dağlık Karabağ Parkı dualarla açıldı. Fatih Mahallesi'ndeki açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, iki ülkenin milli marşları okundu.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva burada yaptığı konuşmada, Kafkas İslam Ordusu'nun teşkili ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Birlikte çalışarak zafere ulaşacaklarını dile getiren Paşayeva, "Nuri Paşa'nın başkanlığında Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan Cumhuriyeti kuruluşlarının davetiyle geldiler. Birlik ve beraberlik içerisinde o soykırımlar durduruldu. Bakü işgalden kurtarıldı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin payitahtı Bakü oldu. Bu yolda birçok şehitlerimiz oldu" diye konuştu.

"Dağlık Karabağ, Türkiye'nin de meselesidir"

"Dağlık Karabağ sadece Azerbaycan'ın değil Azerbaycan kadar Türkiye'nin de meselesidir. Biz bu meselede her zaman topraklarımızın işgalden azat olunmasında da birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz" diyen Paşayeva, şunları kaydetti:

"Vatan coğrafyamızın her tarafından Hatay'dan, Edirne'ye, Kars'tan, İstanbul'a kadar dedelerimiz orası bizim vatanımız acı çeken bizim insanımızdır bilinciyle gelmişler ve hayatlarını da feda etmişler. Çanakkale'ye zor günlerimizde buralara gelen yüzlerce Azerbaycanlı dedelerimiz ve Azerbaycan'a giden dedelerimiz kardeşlik esasını ortaya koymuşlar."

"Türkiye'nin düşmanı Azerbaycan'ın da düşmanıdır"

Ganire Paşayeva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da verdiği mesajların çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımız, Azerbaycan'ın düşmanı da Türkiye'nin düşmanıdır. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz de Türkiye'nin gücüdür. O yüzden birliğimizi daha da artıracağız ki bu bölgede daha da huzurlu olalım. Haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı daha güçlü adımlar atarak üzerimizde oynanan büyük oyunları durduracağız" dedi.

Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu da, her iki ülkenin kardeşlikten öte bir bağının olduğunu ve bu kardeşliğin her zaman devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA