TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile görüştü.

Şentop, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, "COVID-19 aşısını geliştiren kıymetli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile görüşüp kendilerini tebrik ettim. İki vatandaşımızın bu başarısı, Türkiye'ye bağlılıkları ve hizmet sevdaları hepimiz için gurur verici. Tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.