Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi. Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.

Suç duyurusunda Çakıcı'nın sosyal medyadaki paylaşımı aktarılarak, "(Çakıcı) Bu yazı ile CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na hadsiz, seviyesiz sözlerle hakaret ettiği gibi genel başkanı tehdit etme cüretini ortaya koymuştur" ifadesi kullanıldı.

İzmir Milletvekili Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretin "kamu görevlisine karşı hakaret" suçu kapsamında kaldığına, yazıdaki bazı sözlerle de Kılıçdaroğlu'nun açık şekilde tehdit edildiğine dikkat çekildi.

Alaattin Çakıcı, grup toplantısında MHP’ye yönelik eleştirilerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden bir mesajı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.