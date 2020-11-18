Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları hızla artınca yeni tedbirler kaçınılmaz oldu. Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı.

"Kurallarla dalga geçmeyin"

TRT Haber yayınına konuk olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yeni tedbirlere harfiyen uyulmasına dikkat çekip vatandaşları uyardı: “Bu kurullarla dalga geçmek, ‘saat kaç ile kaç arası çıkacağım anlamadım’ demek yerine ‘nasıl daha iyi uyarım ve çevremi nasıl motive ederim?’ demek geriyor.”

Vakaların artışından sonra koronavirüs tedbirleri geri geldi. Alınan yeni tedbirleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/3TtEtZ2UXa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 18, 2020

Nisan ayında 5 bin 500 olan vaka sayısının haziranda 785’e kadar düştüğüne dikkat çeken İlhan, bu dönemi vatandaşların doğru kullanamadığına işaret etti.

"Keşke yazın maske, mesafe ve hijyene dikkat etseydik"

“Haziranda, temmuzda ve ağustosta keşke maske mesafe hijyeni devam etseydik şimdi daha iyi bir durumda olurduk” diyen İlhan o dönemdeki “önlem yorgunluğunun” faturasının ağır olduğunu belirtti ve süreci şöyle özetledi:



“Hazirandan kontrollü eski yaşama doğru yol aldık. Kurban bayramı ve sonrasında izinlerin birleştirilmesi ve yaz rehaveti ile birlikte şehre dönüşlerle ağustosta vaka sayısı binleri geçtik. Şimdi 4 bine doğru gidiyoruz. Haziranda, temmuzda ve ağustosta keşke maske mesafe hijyeni devam etseydik, yazı daha iyi geçirseydik. Önlem yorgunluğu içinde olmasaydık şimdi daha iyi bir durumda olurduk. Haziran çok büyük fırsattı.”

"Herkes ‘bu süreçten kurtulduk’ diye düşündü”



Prof. Dr. İlhan, vatandaşların birbirinden olumsuz örnek alma “koronavirüs yazın bulaşmaz, o geziyor ben niye gezmiyorum? O maske takmıyor ben niye takayım” anlayışıyla yaz sürecini doğru değerlendirmediğini ifade etti: “Maske, mesafe ve hijyene uyacaktık. İşimize gidecektik. İzin kullanacaktık. Memlekete gidecektik. Maalesef olmadı. Bir çığ düşmüşçesine birden bire herkes ‘bu süreçten kurtulduk’ diye düşündü.”

Bu treni yakalamak gerek

“Gelinen noktada önlemler kaçınılmaz oldu” diyen Prof. Dr. İlhan bu önlemlere uyulmaması halinde çok daha sert yeni tedbirlerin geleceğine dikkat çekti.



Haziran treninin kaçırıldığını ama yeni tedbirlerle gelen bu treni yakalamak gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan vatandaşlara net mesaj verdi: “Sağlık bakımından baktığımızda iyi bir noktada değiliz. Günlük 3 bin 800 vaka. 50 bin tedavi olan hastadan bahsediyoruz. Bu kanıta dayalı, bilimden kaynaklı yeni uyarıları dikkate almak gerekiyor. Eğer uymazsak yine vakalar 5 bini bulursa ve gerçek bir ikinci pik yaşarsak önlemleri daha sertleştirmek gerekecek. O zaman daha geniş kapsamlı önlemler bekliyoruz.”

"3 bin 500 bandı tutturulmazsa..."

Bu tedbirlerin ardından 15 gün içinde 3 bin 500 bandını tutturup aşağı doğru eğilme beklendiğine dikkat çeken İlhan, “Baktık ki tedbirlere uyulmuyor ve vaka sayısı artıyor daha sert önlemler alınır ama ekonomide de daha sert durumlar yaşanır. Koronayı kamu sorunu olarak değerlendirmek gerekiyor” dedi.

Yeni önlemler kanıta dayalı

Yeni önlemlerin kanıta dayalı olarak alındığına dikkat çeken İlhan şu tespitleri de paylaştı: “Görüyoruz ki dışarı çıkıldığı zaman sosyal alandan bulaşıyor. Filyasyon verileri lokanta, akşam eğlencesi, ev misafirliği, iş arkadaşları arasında yayıldığını gösterdi. Buralara yönelik kanıta dayalı önlemler alındı. Büyüklerimizi korumaya, çocukların ve gençlerin taşıyıcılığını önlemeye yönelik önlemler alındı."



