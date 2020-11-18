Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teslim olan terörist, örgüte katılmasını sağlayanların ismini verdi: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Diyarbakır’da ailesi evlat nöbetine katıldıktan sonra teslim olan örgüt üyesi, 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılma sürecinde kendisine yardım edenlerin isimlerini verdi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Etiketler: Evlat Nöbeti Son Dakika Terör Örgütü
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