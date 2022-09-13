Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenabıhak'tan rahmet diliyor, Azerbaycan'ın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türkiye, 'tek millet, iki devlet' düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından, telefon görüşmesine ilişkin şunları paylaştı:

"Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli dostum Sayın Sahiba Gafarova'yı arayarak, şehit düşen kahraman Azerbaycan askerleri için duyduğumuz üzüntüyü ilettim. Görüşmemizde, can kardeşlerimize desteğimizi bütün imkanlarımızla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ettim."