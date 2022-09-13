Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyasına başvurular yarın başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başvuruları ekim sonuna kadar sürecek olan sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz" dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut TRT Haber'e konuk olarak projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesine dair ayrıntıları @trthaber’de anlatıyor. https://t.co/35rDknEMfG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2022

Başvurular için süre konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyleyen Bulut, Konut projesinden faydalanmak için gerekli şartları tek tek sıraladı.

"Vatandaşın önünde 45 günlük süre var"

Başkan Bulut, "Vatandaşımızın önünde 45 günlük süre var. Ekim ayının sonuna kadar çok rahatlıkla başvurabilirler. Hem projeyi inceleme imkanları bulurlar. Hem daha sakin düşünebilirler. Dolayısıyla endişe etmesinler. 31 Ekim’den önce bunun sonlanması söz konusu olamaz. İlk günde başvuranla, son günde başvuran arasında hiçbir fark yok. Başvuru süresiyle ilgili endişe yapıp kimse telaşa kapılmasın" dedi.

Başvuru yapmada öncelikli şartın 'Türk Vatandaşı olmak' olduğunu söyleyen Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

"Kaç konut ürettiysek onun tamamını vatandaşımızın gözü önünde kuraya tabi tutuyoruz. Evi olan birinin TOKİ’den ev alma şansı yok.Evinin olmaması gerekiyor bir de gelir skalası vardı. Bugün cumhurbaşkanımız 14'ten 16'ya 16'dan 18'e çıkardılar. Çünkü son memur zamlarıyla birlikte memurların bu kampanyadan konut alamama durumu oldu. Dolayısıyla oradaki rakam da biraz yükseltildi. 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Konutlarımız engelli vatandaşların tek başına yaşayabilecekleri şekilde dizayn edilecek."