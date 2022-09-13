Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 22:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan dünya şampiyonu Kayaalp'e tebrik
[AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda altın madalya kazanarak 5. kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Seninle gurur duyuyoruz şampiyon. Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Seninle gurur duyuyoruz şampiyon????????— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 13, 2022
Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’i gönülden kutluyorum. ????????????
pic.twitter.com/Pf6cNiTVJ1
Etiketler: Fuat Oktay
Son Haberler
- 22:51
- 22:45
- 22:40
- 22:34
- 22:15
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop, 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz