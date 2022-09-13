Soylu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Asım Safitürk hocamız, şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti. Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz. Allah rahmet eylesin. Rabb'im, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin" ifadesini kullandı.

Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, 2016'da Mardin Derik Kaymakamlığına düzenlenen terör saldırısında şehit olmuştu.