Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, vefat eden Asım Safitürk için mesaj yayımladı
[AA (arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün vefat eden babası Asım Safitürk'e rahmet diledi.
Soylu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Asım Safitürk hocamız, şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti. Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz. Allah rahmet eylesin. Rabb'im, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin" ifadesini kullandı.
Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, 2016'da Mardin Derik Kaymakamlığına düzenlenen terör saldırısında şehit olmuştu.
Etiketler: Süleyman Soylu
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