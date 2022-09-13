İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konuları değerlendirildi.