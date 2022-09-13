Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 20:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü
[Fotograf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese telefon ile görüştü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konuları değerlendirildi.
Etiketler: İtalya Süleyman Soylu
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