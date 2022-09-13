Cumhurbaşkanı Erdoğan, detaylarını açıkladığı ve adını "İlk Evim, ilk İş Yerim" olarak belirlediklerini duyurduğu kampanya için "Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından, dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Proje kapsamında, tüm ve tüm ilçelerde, 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak, 250 bin konut amaçlı arsa milletin istifadesine sunulacak. Projeyle sosyal konut sayısı 2 milyona, oturan sayısı ise 10 milyonun üzerine çıkarılmış olacak.

Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna kadar sürecek projede ilk temel yılbaşında atılacak.

İlk etap konutlarının azami 2 yıl içinde bitirilip hak sahibi vatandaşlara teslim edilmesi amaçlanıyor. Yatay mimari esasıyla, depreme dayanaklı şekilde inşa edilecek bu projeler, zemin artı 4 veya zemin artı 5 kat yüksekliğinde olacak. Projeler, mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçirilecek.

Projenin ilk etabı

Sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yeri 2 yılda bitirilerek hak sahiplerinin kullanımına sunulacak. Projenin ilk etabı, 360 bin bağımsız birimden oluşacak.

İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8 bin 650'si Bursa'da, 7 bin 500'ü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut inşa edilecek.

Konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yapılarak kontenjanlar belirlendi. Buna göre, şehit yakınları ve gazilere, ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konutluk, engelli vatandaşlara, yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konutluk, emekli vatandaşlara ise yüzde 20'ye denk düşen 50 bin konutluk kontenjan ayrıldı.

Projede ilk defa gençler için de özel bir kontenjan oluşturuldu. Projedeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 bini de gençlere tahsis edildi.

Konutların, maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılarak belirlenen fiyatları da şu şekilde olacak:

- Vatandaşlar, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlara, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecek.

- Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapılabilecek.

Kampanyaya, İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaş başvurabilecek. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak, taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak.

Hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların, hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı, etkin, güvenilir bir denetim mekanizması kurulacak.

Konut amaçlı arsa kampanyasının detayları

Kampanyayla birlikte ilk defa, vatandaşlara, altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunulacak. Böylece, düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara, şehirlerin çeperlerinde, kendi evlerini yapma imkanı sağlanacak.

İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlenen bu arsalar, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlara satılacak. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine, mimari ve mühendislik desteği de verilecek.

Arsalar iki gruptan oluşacak. İlk grupta, 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar olacak. Bunlar, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerin, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlara satılacak.

İkinci grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecek.

İş yeri kampanyasının detayları

Halihazırda 12 ilde 3 bin 930'u tamamlanmış, toplamda 10 bini aşan sanayi tipi işyeri projesi bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında, 10 bin yeni iş yeri daha, küçük ve orta ölçekli sanayicilerin hizmetine sunulacak.

Onlarca farklı sektöre yayılan tamir ve imalat kollarında yoğunlaşan küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi işyerleri, 100 bine yakın ek istihdam sağlayacak.

Bu işyerleri, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle sunulacak.

Projenin tamamı olan 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin işyeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin insan daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturulmuş olacak.