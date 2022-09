Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyasının tanıtım toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Tarihimizin bu en büyük sosyal konut kampanyasına öncülük eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ'yi tebrik ediyorum. Bu sürece katkı verecek herkese teşekkür ediyor vatandaşlarımıza evleri, arsaları ve iş yerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle, eserlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal dahi edemeyeceği atılımla yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, on binlerce iş yeri, binlerce kamu binası, Avrupa standartlarının da fevkinde stadyumlar, her kesimden insanımız için yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandırdık.

Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Bizi mazimizle buluşturan yüksek mimari değer taşıyan evlerimizi dükkanlarımızı, meydanlarımızı en emin şekilde geleceğe taşıyacak adımlar attık. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz.

Vatandaşlarımız tarafından sahiplenen millet bahçelerimiz yeşile saygılı şehircilik vizyonunun örnekleri olarak uluslararası şehircilik ödüllerine layık görülmüştür.

"Amacımız ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde teslim etmek"

Bugün de sizlerin huzurunda sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içindeyiz. Bu projelerle 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Bu tanıtım töreni ile ülkemizin her yerinde yüz binlerce yeni konutun, konut arsasının ve iş yerlerinin projelerini başlatıyoruz. Başvuruları yarın başlayacak ve ekim ayı sonuna kadar sürecek projenin temelini de yıl başı atıyoruz. Hedefimiz azami 2 yıl içinde bitirip hak sahiplerine teslim etmektir. Yatay mimari ile, depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz projeler ülkemizin her yerinde devam edecektir. Projelerimizi özellikle mahalle kültürünü gözetecek yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.

Kampanyamız ile ilgili bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa yani vatandaş der ki bana alt yapısı hazırlanmış arsa verin ben kendim yapacağım peki. Onun için de 250 bin konut yapımına müsayit arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.

"Projemizin ismini 'ilk evim', 'ilk iş yerim' olarak belirledik"

2003 başından itibaren ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona diğer projelerle birlikte bunların içinde oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin ismini de 'ilk evim', 'ilk iş yerim' olarak belirledik. Bu projenin büyüklüğünü anlatmak için şöyle bir örnek vermek istiyorum. 500 bin konut hedef sayısı hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, bir çok ilimizin tamamına eşittir. 900 milyar liralık yatırım değeri demektir. Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşlarımızın da konuta erişimini kolaylaştıracaktır. Ülkemizdeki konut sahipliği oranını daha da artıracaktır.

"Konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de inşa edilecek"

Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihimizin en büyük en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutumuzdan 50 binini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz.

Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz. Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz.

Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de yarınımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.

"Vatandaşlarımız 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle sahip olabilecekler"

Maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatlar da şu şekilde olacaktır. Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2-1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Taksitler ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır.

Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı bir denetim mekanizması kuracağız. Tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. Konutlarımızın şimdiden içinde yaşayacak ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yine ilk defa alt yapıları ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir sistemle vatandaşa satılacaktır. İkinci gruptaki hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vade ile ve faizsiz şekilde yapılabilecektir.

Şimdi de iş yerlerimiz ile ilgili bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Hali hazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yeri daha küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Bu iş yerlerini 350 bin liradan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. 'İlk evim', 'ilk iş yerim' projesinin 81 ilimize ülkemize, vatandaşlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Hazırladığımız projenin tamamı yani 500 bin konut, 250 bin alt yapısı yapılmış konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde hamdolsun 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturmuş olacağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin sevincini milletimizle birlikte yaşarken ülkenin her kazancına, her sevincine, her güzelliğine itiraz edenler de unutmayın onlar boş durmuyor. Her projemiz gibi 500 bin sosyal konutun da yapılamayacağını söylemeleri ben kaale bile almıyorum. Çünkü biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz, yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

