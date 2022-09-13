Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kandil ve Gara'da MİT operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya operasyonları sürüyor.
MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 3, Kandil'de de 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi.
Etiketler: Irak Irakın Kuzeyi MİT PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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