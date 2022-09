Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akil ve Müşfik Türk Dış Politikası toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Azerbaycan'ın toprakları 30 yıldır işgal altındaydı. Minsk grubu, uluslararası sistem, aktörler 30 yıl işgal edilmiş toprakların geri alınmasında bir şey yapmadı.

Azerbaycanın sabrı bitti ve Ermenistan tahriklerine karşı muharebe başlattılar. Azerbaycan'ın topraklarını geri aldılar. Şimdi aslında barış için fırsat çıktı ama Ermenistan bunu tercih etmek yerine sürekli kışkırtıyor.

Dün akşam da kışkırtmalarda bulundu ve can azerbaycan da karşılığını verdi. Aslında barış istemesi lazım, sınırların belirlenmesi lazım bunlara odaklanın. Karabağ'da her yere mayın döşediler çekilirken.

Bölgede tam istikrar barış istiyorsak ülkeler arası sorunların çözülmesi gerekiyor. Bu konuda önemli rol oynuyoruz ama her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız, can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir.