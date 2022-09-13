Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı
[AA (arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı.
Şentop, yayımladığı mesajda, "Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'i mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Tebrikler Rıza" ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, ayrıca, 82 kilo finalinde altın madalya kazanan Burhan Akbudak'ı da tebrik etti.
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'i mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olan Milli güreşçimiz @riza_kayaalp'i gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 13, 2022
Tebrikler Rıza...???????????? pic.twitter.com/iIQ5L4MEwa
Etiketler: Milli Sporcular Mustafa Şentop TBMM
Son Haberler
- 22:51
- 22:45
- 22:40
- 22:30
- 22:34
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz