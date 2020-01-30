TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Türk bayrağını yırtmasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Şentop, açıklamasında, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:

Yer yüzünde yer beğen!

Nereye dikilmek istersen,

Söyle, seni oraya dikeyim!” pic.twitter.com/tgyu7gSTPO — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 30, 2020

Türk bayrağı fotoğrafı paylaşan Şentop, Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirinden bir alıntı yaptı.

"Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yeryüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, söyle, seni oraya dikeyim!"