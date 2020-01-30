TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan vekile tepki
TBMM Başkanı Şentop, Yunanistanlı milletvekilinin ırkçı bir tavırla Türk bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınadığını ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini beklediğini söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Türk bayrağını yırtmasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.
Şentop, açıklamasında, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
“Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 30, 2020
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!” pic.twitter.com/tgyu7gSTPO
Türk bayrağı fotoğrafı paylaşan Şentop, Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirinden bir alıntı yaptı.
"Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yeryüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, söyle, seni oraya dikeyim!"