Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına Türkiye'den sert tepki geldi.

Türk Bayrağı'na hakaret eden Yunan parlementere Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. Olayın ayrıntıları @trthaber'de. https://t.co/kNvVa1DEJG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 30, 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklama ile olaya çok sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk bayrağı görseli ile paylaştığı mesajında, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.