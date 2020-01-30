Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı ile görüştü
Haber Giriş: Kaynak: AA, TRT Haber
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile görüştü. Görüşmede İdlib'deki son durum ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede İdlib'deki gelişmeler ele alındı.
Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 37 sivil yaralanmıştı.
Etiketler: yaşar güler son dakika idlib'de saldırı idlibSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 13:02