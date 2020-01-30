Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede İdlib'deki gelişmeler ele alındı.

Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 37 sivil yaralanmıştı.