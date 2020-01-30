Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz." dedi.

Erdoğan, yürüttükleri siyasetle, yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozduklarını söyledi.

Erdoğan, "Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor." diye konuştu.

[Filistin'i parçalama planı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması? Bu bir işgal projesidir.https://t.co/ZA7ZI2cdvu pic.twitter.com/4c4K3l4kOO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 30, 2020

"Bu bir işgal projesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs satılık değildir.https://t.co/ZA7ZI2cdvu pic.twitter.com/f9lUYQEhtD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 30, 2020

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler.

[Filistin'i parçalama planı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse, "Bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın" deme edepsizliğine de girmesin.https://t.co/ZA7ZI2cdvu pic.twitter.com/1289nNv5hm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 30, 2020

Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur."