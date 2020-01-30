MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’yla açıkladığı sözde barış planının, gerçekte bir batış planı olduğunu söyledi.

"ABD ve İsrail ateşle oynamakta, Türk ve İslam aleminin sabırlarını, tahammül sınırlarını zorlamaktadır" dedi.

Planın hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani temeli olmadığının altını çizdi.

Bahçeli, sözde barış planının yok hükmünde olduğunu belirtti.

Kudüsün müslümanlar için ilk kıble ve ortak kader olduğunu altını çizen MHP lideri, "İstanbul neyse Kudüs odur, Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa arasındaki bağ asla koparılamayacaktır" açıklamasını yaptı.