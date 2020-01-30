Beştepe Külliyesi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra ilgili kurul üyeleri katılıyor.

Toplantının öne çıkan başlıkları, Libya'da sahadaki son durum ile İdlib'de devam eden rejim saldırıları ve bölgedeki sivillerin Türkiye sınırına doğru göçü olacak.

Bölücü terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar da öncelikli gündem maddelerinden.

Toplantıda, deprem sonrasında Elazığ ve Malatya'da yaraların sarılması için atılan ve atılacak adımların da değerlendirilmesi bekleniyor.