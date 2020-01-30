İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6,8'lik depremin ardından bölgeye gitti. Ardından ailesiyle Palandöken Kayak Merkezi'ne geçti. Arama kurtarma çalışmaları sürerken çıkılan bu tatil eleştirilere neden oldu.

İmamoğlu tatile gitmesinin ardından gelen eleştirilere Erzurum'da yanıt verdi. Tatile, 20 gün önce karar verdiklerini anlattı.

İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tatilinin son gününde, saat 10.20'de otelinden çıktı.

Özel araçla kent merkezine hareket eden İmamoğlu, merkez Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığı'na geçti. Bina önünde kendisini alkışlarla karşılayan partililerle tek tek tokalaşan İmamoğlu, salonda bekleyenlerle de sohbet etti.

"Orada olmak baba olarak sorumluluğum"

Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, İstanbul'a dönüş günü olduğunu, 3 gün boyunca çocukları ve eşi ile birlikte olduğunu söyledi.

İmamoğlu, ailesinin kendisi için kutsal olduğunu dile getirerek, "Hayat gelip, geçiyor. 8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. Ergenlik çağını yaşayan oğlumun bu çağlarını ıskalayamam. O çocuğun ruhunda bu eksikliği yaşatan baba olmak istemem. Bir arada olmak, 2- 3 gün buluşmak baba olarak sorumluluğum." dedi.

"Elazığ'daki sorumluluklarımı yerine getirdim"

Kayağın yürümek, koşmak gibi bir spor olduğunu bildiğini ifade eden İmamoğlu, "Kayak, zil takıp, oynamak değil. 3 gün boyunca eşim ve çocuklarımla spor yaptım, sohbet ettim, dertleştik, paylaştık. 3 günümü çocuklarımla beraber geçirdim. Ben Elazığ'daki sorumluluklarımı yerine getirdim." diye konuştu.