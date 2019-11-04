TBMM Başkanı Şentop'tan Güney Afrika, Kanada ve Artjantin'e FETÖ uyarısı04 Kasım 2019 Pazartesi 08:06 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 10:44
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Şentop, Güney Afrika, Kanada ve Artjantin'e FETÖ uyarısında bulundu.
Şentop, Tokyo'daki temasları kapsamında, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılış konuşmalarının ardından ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanvekili Ockje Tellegen ile bir araya gelen Şentop, zirveye ev sahipliği yapan Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo ile de görüştü.
Güney Afrika, Kanada ve Artjantin'e FETÖ uyarısı
TBMM Başkanı Şentop, öğleden sonra da ilk olarak Güney Afrika Meclis Başkanı Thandi Modise ile bir araya geldi. Şentop, mevkidaşından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Güney Afrika'daki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda destek istedi.
Güney Afrika Meclis Başkanı Modise da Türkiye'nin aktardığı bilgileri ülkesinde ilgili kurumlarla paylaşıp "Güney Afrika'yı kullanarak Türkiye'ye saldırıda bulunabilirler." uyarısında bulunduğunu söyledi.
Meclis Başkanı Şentop daha sonra Kanada Senato Başkanı George Furey ve Arjantin Senato Başkanı Pinedo Federico ile de bir araya geldi.
Şentop, FETÖ'nün bu ülkelerdeki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda iş birliği yapılmasını istedi.
Kaynak: AA