TBMM Başkanı Şentop'tan Batı Trakya'daki Türkler için destek mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türklerine destek mesajı yayımladı. Şentop, ''Batı Trakya'daki Türk varlığı kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir'' dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü için mesaj yayımladı.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
''Batı Trakya’daki Türk varlığı kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’nde, soydaşlarımızın kimliklerinin tanınması yolundaki hak arama mücadelesinin daima takipçisi olacağımızın altını çiziyoruz''
Batı Trakya’daki Türk varlığı kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’nde, soydaşlarımızın kimliklerinin tanınması yolundaki hak arama mücadelesinin daima takipçisi olacağımızın altını çiziyoruz.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 29, 2022
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