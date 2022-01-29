Toplantıda, Türkiye'nin yüksek öğretimde uluslararasılaşma konusunda katettiği mesafenin önemi vurgulandı.

Dost ve kardeş Özbekistan ile Türkiye arasında fevkalade ilişkilerin bulunduğunu söyleyen Özvar, şöyle konuştu:

"Türkiye ile Özbekistan üniversiteleri arasında daha kalıcı, üretken ve proje bazlı münasebetlerin geliştirilmesi konusunda elimizden gelen gayretleri sarf edeceğiz. Türkiye ve Özbekistan arasında yüksek öğretime ilişkin daimi komitenin teşkilini de düşünüyoruz.Önümüzdeki zamanda bu iş birlikleri çok daha öteye taşınacaktır. Özbek gençlerin yüksek öğretimden daha fazla istifade etmesine vesile olacak çalışmalar ortaya koyacağız. Ortak kuracğız üniversitenin Özbek gençlerin yüksek öğretim talebini büyük ölçüde karşılayacağını inanıyorum"

Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven de ata yurdu Özbekistan'da Türkiye'nin saygın üniversitelerinin rektörleri heyetiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da, Özbekistan'da iş yapan Türk iş insanları ile üniversite rektörlerinin bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türkiye'nin yüksek öğretim de dahil olmak üzere birçok alanda kardeş Özbekistan ile ilişkilerinin üst düzeyde geliştiğini belirtti.

Türk heyeti daha sonra, Özgüven şirketi tarafından Taşkent’te inşa edilmekte olan ve inşaatı tamamlandığından Orta Asya'nın en yüksek binalarından biri olacak gökdelen inşaatı projesi hakkında bilgi aldı.