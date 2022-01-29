Adalet Bakanlığında devir teslim dolayısıyla düzenlenen törende, Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin daha demokratik olması ve daha güçlü olması anlamında önemli çalışmalar ortaya koyduk. Elbette 4,5 yılın muhasebesini bir kaç dakikaya sığdıramayaz. En büyük hakem milletimiz ve Allah'ın takdiri olacaktır. Tüm bu çalışmaların bundan sonra da bayrak yarışı ile daha ileriye taşınacağına inancımız tamdır. Her makam geçici, asıl olan milletin kalbinde yer etmek, oradaki makam. Bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref. Süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Gül, Bozdağ'a görevinde başarılar diledi.

Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi.



Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, görevi Abdulhamit Gül’den devralıyor. https://t.co/msYJk9fcAi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2022

Bekir Bozdağ ise kendisine görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek şunları kaydetti;

Değerli bakanımızın ifade ettiği gibi bugün bir nöbet değişimi yapıyoruz. Ben daha önce Adalet Bakanlığı görevini çok sevdiğim, değer verdiğim, başarılı olacağına inandığım Abdulhamit Gül Bakanımıza sevinçle ve gururla emanet etmiştim. Şimdi değerli Bakanım emaneti yeniden bize devretmektedir. Bu vesileyle öncelikle Adalet gibi yüce bir değere hizmet etme milletimize ve ülkemize hizmet etme fırsatı tekrar edildiği için şükrediyorum.

Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden yolumuza devam edeceğiz. Onun döneminde başlayan projeler bizim zamanımızda da devam edecektir. Rehberimiz hukuk olacaktır. Anayasaya sadakat içinde, kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz, o beklentilere olumlu cevap vermek için gayret içerisinde olacağız. Herkesten yardım, herkesten destek ve uyarı ve ikaz beklediğimi de buradan ifade etmek isterim. Derdimiz ülkemiz her alanda iyi olduğu gibi Adalet alanında da daha iyi olmasıdır.

Allah hakkımızda hayırlısını versin. Bize doğruları yaptırmayı yanlışları yaptırmamayı nasip etsin. Her adımımız ülkemizin yararına olsun diye dua ediyorum ve her kesimden yardım ve destek beklediğimi buradan ifade etmek istiyorum. Birlikte daha iyiye doğru koşacağız inşallah.

Tüm katılımcılara da teşekkürlerini ileten Bozdağ, Gül'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.