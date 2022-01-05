Adı, Fatma Hasan. Yunanistan'ın Gümülcine şehrine bağlı Sirkeli köyünde yaşıyor.

O, Batı Trakya Türklerinin hak mücadelesinde öncülük etmiş Doktor Sadık Ahmet'in küçük kız kardeşi.



Çocukluk yıllarını özlemle anan Fatma Hasan, Sadık Ahmet'in yazları her fırsatta köylerine çalışmaya geldiğini hatırlıyor.

"Köye, geldiğinde iş olmasa bile hiç durmaz eşekleri alır oduna giderdi arkadaşlarıyla. Hayvanları salar, alır kitabını koltuğunun altına gider gölgede oturur hayvanları otlatır. Yazları hiç durmazdı."

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Hakkım kat kat helal olsun"

Fatma Hasan, özellikle bir günü unutamıyor. Çocukken geçirdiği kazadan ağabeyinin kendisini sorumlu hissettiğini ve helallik istediğini yaşlı gözlerle anlatıyor.

"Kendi hapisten çıktıktan sonra sarıldı boynuma, seni dedi arabaya çiğnettim, hakkını helal et bana dedi. Ben düştüm, aldı beni kucağına eve götürdü. Kat kat helal olsun."

Bugün 67 yaşında olan kadın, yıllar önce ağabeyinin kendisine emanet ettiği çiçeğe hala gözü gibi bakıyor.

Türk azınlığın sesini dünyaya duyurmak istedi

Tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet, Batı Trakya Türkleri için verdiği mücadelelerle tarihe geçti. Sadık Ahmet, Yunanistan'daki Türk azınlığın sesini dünyaya duyurmak isterken birçok kez hapse girdi.



24 Temmuz 1995'te, Gümülcine şehri yakınlarında şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybettiğinde 48 yaşındaydı.

