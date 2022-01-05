İsviçre Federal Sağlık Dairesinin (BAG) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 90 bin 106 test yapıldı.

31 bin 109 kişiye daha COVID-19 tanısı konulurken, 20 kişi hayatını kaybetti.

Toplam 11 bin 912 kişi hayatını kaybetti

Böylece ülkede salgının başladığı Mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu 8,7 milyon olan ülkede, salgının başından beri 11 bin 912 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede dün de 20 bin 742 yeni vaka tespit edilmiş, 15 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsviçre'de salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı ise 1 milyon 406 bin 840'a ulaştı.

"Kapanmaya hazırız"

İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, ülkede Omicron varyantının hızla artmasının endişe verici olduğunu vurguladı.

Berset, hastanelerin halen kapasitelerini doldurmamalarına rağmen daha şiddetli vakalara karşı hazırlık yapmaları gerektiğinin söyledi.

Vaka sayılarındaki artışın durdurulamaması durumunda kapanma da dahil daha sıkı önlemler almaya hazır olduklarını söyleyen Berset, gerek gördüğünde Federal Konsey'in hızlıca karar alacağını anlattı.