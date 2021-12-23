Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop yurda dönmek üzere Karadağ’dan ayrıldı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ’da gerçekleştirdiği temasların ardından yurda hareket etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Podgoritsa Havalimanı'ndan Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç, Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan ve diğer yetkililer uğurladı.
Kuzey Makedonya ve Sırbistan’a gerçekleştirdiği resmi çalışma ziyaretinin ardından Karadağ’a gelen Şentop, burada Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Beçiç ve Başbakanı Zdravko Krivokapiç ile bir araya gelmişti.
Etiketler: Karadağ Mustafa Şentop Sırbistan TBMM
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