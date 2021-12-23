Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından İstanbul'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Ersin Tatar KKTC Recep Tayyip Erdoğan
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