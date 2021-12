Törende, Rumların 1963’te düzenlediği ve Kanlı Noel olarak bilinen saldırıda 3 kardeşini kaybeden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sunum yaptı.

İlhan, 1963’te Kıbrıs’ta Türk Alayı’nda doktor olarak görev yapan ve eşi Mürüvet ile 3 çocuğu şehit edilen babası emekli Tuğgeneral Nihat İlhan’ın hayatını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar ise Kıbrıs’ın tarihi ve İngilizlerin işgalinin ardından Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zorlu süreci hatırlattı.

"Kıbrıs çok acılar çekti"

Tatar, "Kıbrıs elbette çok acılar çekti. Çok zor süreçlerden geçtik ama ne mutlu bize ki şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yolumuza devam ediyoruz. Bunun değerini ve kıymetini bilelim" dedi.

"Türkiye KKTC'ye sahip çıkıyor"

"Şehitlerimize her zaman olduğu gibi vefamızı gösterelim" diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkına her dönem sahip çıktığını söyledi.

Tatar, "Türkiye'mizin garantörlüğünün devamını, Türkiye'mizin elbette Kıbrıs'taki varlığının da devam etmesi gerektiğini, her vesileyle bunu paylaşıyoruz. Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak yaptığımız çalışmaların elbette her yönüyle daha da güçlendirilmesi gerektiğini, her zaman paylaşmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora' ünvanı

Anma töreninde Ersin Tatar'a Gazi Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi. Tatar, "Şahsıma tevdi edilen Fahri Doktora ünvanından dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Necmi İlhan duygulandı

Anma töreninde duygulanan konuklardan biri de Prof. Dr. Necmi İlhan'dı.

1963’te Kıbrıs’ta 3 kardeşinin şehit olduğunu aktaran İlhan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"TRT'de şu anda yayınlanan Biz Zamanlar Kıbrıs dizisinde aslında tam da anlatıldığı gibi büyükelçimiz, binbaşımız şehit oldu. Babamın tek bir söylediği cümle var. 'Vatan sağ olsun.'"

Programın ardından aile fotoğrafı çektirildi.