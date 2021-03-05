Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna ziyaretini askeri helikopter kazası nedeniyle erteledi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'ya yapacağı resmi ziyareti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 11 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazası nedeniyle erteledi.
Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ukrayna'ya gidecekti.
Mustafa Şentop, Ukrayna'ya yapacağı resmi ziyareti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenaze törenine katılmak için başka bir tarihe erteledi.
Etiketler: Mustafa Şentop
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