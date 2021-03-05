Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ukrayna'ya gidecekti.

Mustafa Şentop, Ukrayna'ya yapacağı resmi ziyareti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenaze törenine katılmak için başka bir tarihe erteledi.

