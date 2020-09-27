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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, Azerbaycan'a her türlü desteği verecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile Sahiba Gafarova telefonda görüştü. Şentop, "Türkiye, 'tek millet, iki devlet' şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği verecek" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ele alındı.
Şentop, Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini kaydetti.
Etiketler: Mustafa Şentop tbmm Azerbaycan Ermenistan saldırıSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 15:19
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