Ermenistan ordusu cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Ermenistan'ın Azerbaycan saldırısına siyasi partilerden de tepki geldi.

CHP

CHP, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

Paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınıyoruz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

BBP

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, mesajında, saldırı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Ermenistan'ın uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan'a, dolayısıyla Türk milletine karşı kahpe saldırılarını şiddetle lanetliyorum" ifadesini kullandı.

DSP

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da mesajında, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye her zaman olduğu gibi can Azerbaycan kardeşliğinin gereğini yapacaktır. Bölgenin huzur ve güvenine yapılmış bu saldırı birçok masum insanı da hedef almıştır. Yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Yeniden Refah Partisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da mesajında, saldırı sonucu şehit olan Azerbaycan vatandaşları ve askerlerine Allah'tan rahmet dileyerek, Türk milletinin Azerbaycan'ın her anlamda yanında olduğunu bir kez daha ilan ettiğini vurguladı.