29 yıl önce Solingen'de 5 yakınını kaybeden 79 yaşındaki Mevlüde Genç, sabaha karşı akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, UID Genel Başkanı Köksal Kuş, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Solingen'de Durmuş çiftinin evini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Taziyede, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya Kur'an-ı Kerim okudu. Dua edildi.

"Mevlüde annemiz önemli bir isimdi bizim için"

TBMM Başkanı Şentop, hayatını kaybeden Mevlüde Genç'in Türkiye için önemli bir isim olduğunu söyledi:

"Mevlüde annemiz için taziyeye geldik. Bilinen rahatsızlığı falan yokmuş. Yaşanmış olan büyük faaciyaya rağmen her zaman soğukkanlılıkla, iyi niyetle, olgunlukla hareket etmiş. İçerdeki fotoğraflarda burdaki devlet yetkililerinin hepsinin de kendisini takdirle andığına gördük. Buradaki toplumlar arasında bir düşmanlığın, husumetin oluşmaması için sürekli bir barış mesajı vermiş burada. Onun takdir edildiğini görüyoruz. Kendi ismiylede bir ödül tesbit edilmiş. Allah rahmet eylesin, eşiyle çocuklarıyla, torunlarıyla görüştük. Türkiye açısından önemli bir isimdi. Burada Solingen faciasıyla ilgili yaşananları takip etme ve bir daha yaşanmaması için gayret gösterirken Mevlüde annemiz önemli bir isimdi bizim için. Allah rahmet eylesin."

Cenazesi Amasya'ya getirilecek

Mevlüde Genç'in cenazesi, salı günü, 29 yıl önce kundaklanan evin önünde kılınacak cenaze namazının ardından Türkiye'ye gönderilecek.

Genç çarşamba günü, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde, katliamda hayatını kaybeden 2 kızı, 2 torunu ve yeğeninin yanına defnedilecek.