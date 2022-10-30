Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli araç üretimine ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Akıllı cihaz olarak tanımlanan elektrikli otomobilin teknoloji üssü özenli bir kurguyla tanıtıldı.

Paylaşım, TOGG resmi sosyal medya sayfasından, TOGG Teknoloji Kampüsü başlığı ve "Yeni Lig Gemlik" vurgusuyla yapıldı.

Göz kamaştıran teknoloji harikası üretim aşamaları etkileyici görseller eşliğinde verilirken, çevreye olan duyarlılığına da dikkat çekildi.



Açılış yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı 29 Ekim'de gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk araç banttan indi.