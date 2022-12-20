Meclis Başkanı Şentop görüşmede, Kuzey Makedonya’yı Türkçe Eğitim Günü vesilesiyle bu yıl yeniden ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Türkiye’nin Balkan coğrafyasındaki önemli ortağı olan Kuzey Makedonya ile ilişkileri her alanda güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.



Son dönemde bölgede ve dünyada karşılaşılan ortak zorluklar karşısında işbirliği ve birlikte hareket etmenin önemine işaret etti.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefine dikkat çeken Şentop, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesinin önemine işaret etti.



Türkiye’nin terör örgütü FETÖ ile mücadelesini hatırlatan Meclis Başkanı, yeni nesil terör örgütü olan FETÖ’nün, eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler gibi çeşitli maskeler altında Kuzey Makedonya’da varlığını sürdürmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Kuzey Makedonya’daki FETÖ yapılanmasının tasfiyesi konusunda müşterek bir çalışma yapılmasının önemine işaret etti, FETÖ iltisaklı yapıların tasfiye edilmesi beklentisini dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin Kuzey Makedonya Başbakanlığı’ndan da yazılı açıklama yapıldı.

Görüşmede, iki ülke arasında gelişme kaydeden geleneksel iyi ilişkilerin teyit edildiği bildirildi.

Kuzey Makedonya’nın AB entegrasyon sürecine Türkiye’nin güçlü desteğinin aktarıldığı belirtildi.

Türkiye’nin Kuzey Makedonya’ya enerji, savunma alanlarındaki desteği ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.