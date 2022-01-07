TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin, yaşanan olaylardan dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop’a, yaşanan sürece ilişkin bilgi verdi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye’nin verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ileten Nigmatulin, “Değerli dostum ben size çok teşekkür ederim. Şahsınızda TBMM’deki tüm dostlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten böyle zor günde bizim yanımızda bulundunuz” dedi.

“Kazakistan bizim dostumuz, kardeşimiz"

Meclis Başkanı Şentop da, Kazakistan’da olanları yakından takip ettiklerini ifade ederken, “Kazakistan bizim dostumuz, kardeşimiz. Biz orada olup bitenleri kendi ülkemizde olup bitenler gibi yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Şentop, Kazakistan’da huzur ve güvenliğin sağlanmasının Türkiye açısından çok kıymetli olduğunu belirterek, Kazakistan’da istikrarının bölge için de çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

"Kazakistan devletinin ve Kazakistan halkının bu zor günleri aşacağına, huzur ve istikrarı sağlayarak daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi.